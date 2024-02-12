«Зенит» объявил о переходе Кейроса в аренду в «Гремио»
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«Ду Кейрос продолжит сезон в Бразилии. Футбольные клубы «Зенит» и «Гремио» достигли соглашения о переходе центрального полузащитника в команду из Порту-Алегри на правах аренды с правом выкупа до конца 2024 года», — сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Ду Кейрос отметился одним голом в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Ранее президент петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Ду Кейрос перейдёт в «Гремио».