«Зенит» объявил о переходе Кейроса в аренду в «Гремио»

Полузащитника «Зенита» Ду Кейрос продолжит карьеру в «Гремио» на правах аренды.

«Ду Кейрос продолжит сезон в Бразилии. Футбольные клубы «Зенит» и «Гремио» достигли соглашения о переходе центрального полузащитника в команду из Порту-Алегри на правах аренды с правом выкупа до конца 2024 года», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ду Кейрос отметился одним голом в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее президент петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Ду Кейрос перейдёт в «Гремио».