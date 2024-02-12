Янчука не удивило поражение Самсоновой в первом круге на турнире в Дохе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской теннисистки Людмилы Самсоновой от канадки Лейлы Фернандес в матче первого круга на турнире в Дохе (Катар).

«Думаю, что сегодня Людмила играла против достойного и равного по силам соперника и это поражение не является признаком завала для неё или сенсацией. Да, оно весьма досадно, но не более того. Возможно, встреться они через какое-то время ещё раз, результат будет уже совсем другим», — сказал Янчук RT.

По мнению тренера, недавнее поражение от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби также могло сказаться на игре Людмилы Самсоновой в сегодняшнем матче.

«Это рабочий момент, и победы так или иначе чередуются с поражениями. Взять хоть, к примеру, Соболенко, которая громит всех и вся, но даже она порой промахивается. Теннис — это игра очень тонких ощущений, и стоит ошибиться на миллиметр, как это повлияет на приземление мяча», — добавил он.

Ранее Павлюченкова победила Касаткину и вышла во второй круг турнира в Дохе.