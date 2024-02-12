RT в Telegram
Подпишись

Янчука не удивило поражение Самсоновой в первом круге на турнире в Дохе

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российской теннисистки Людмилы Самсоновой от канадки Лейлы Фернандес в матче первого круга на турнире в Дохе (Катар).
Янчука не удивило поражение Самсоновой в первом круге на турнире в Дохе
  • AP
  • © Kamran Jebreili)

«Думаю, что сегодня Людмила играла против достойного и равного по силам соперника и это поражение не является признаком завала для неё или сенсацией. Да, оно весьма досадно, но не более того. Возможно, встреться они через какое-то время ещё раз, результат будет уже совсем другим», — сказал Янчук RT.

По мнению тренера, недавнее поражение от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби также могло сказаться на игре Людмилы Самсоновой в сегодняшнем матче.

«Это рабочий момент, и победы так или иначе чередуются с поражениями. Взять хоть, к примеру, Соболенко, которая громит всех и вся, но даже она порой промахивается. Теннис — это игра очень тонких ощущений, и стоит ошибиться на миллиметр, как это повлияет на приземление мяча», — добавил он.

Ранее Павлюченкова победила Касаткину и вышла во второй круг турнира в Дохе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить