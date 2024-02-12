Игрокам «Реала» пришлось добираться на матч ЛЧ на автобусе из-за забастовок в Германии
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Как сообщает Marca, мадридцы не смогли улететь прямым рейсом на матч 1/8 Лиги чемпионов. Их самолёт приземлился в Эрфурте, расположенном в 160 км от места назначения.
По информации источника, всему виной профсоюз работников сферы услуг Verdi. Он требует от властей повышения заработной платы и компенсации инфляции.
Первый матч между командами состоится 13 февраля.
Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» в матче с «Жироной» скандировали «Хави, оставайся».