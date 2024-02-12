Газзаев: Миранчук и Головин с честью представляют российский футбол в Европе

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слова наставника «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, который назвал Алексея Миранчука ключевым футболистом для команды после матча 24-го тура итальянской Серии А с «Дженоа».

«Меня очень обрадовали слова главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, который назвал Алексея ключевым игроком для команды после матча с «Дженоа». Сегодня клуб из Бергамо по праву входит в четвёрку сильнейших в чемпионате Италии, и от этого вдвойне приятнее слышать такую оценку нашего футболиста от наставника команды. Считаю, что Миранчук наконец-то раскрылся в «Аталанте» и прибавил в уровне своей игры. На мой взгляд, Алексей, как и Александр Головин из «Монако», сегодня с честью представляет российский футбол и его уровень на европейской арене», — заявил Газзаев RT.

Ранее Газзаев высказался об игре Головина в текущем сезоне во французской Лиге 1.