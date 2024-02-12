Газзаев: Головину стоит уходить из «Монако» только в настоящий топ-клуб

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина в текущем сезоне во французской Лиге 1.

«Очевидно, что за прошедшие годы Головин стал одним из ведущих игроков «Монако». Во Франции он очень сильно прибавил в плане своего мастерства и профессионального подхода к делу. В лице Александра мы видим футболиста хорошего европейского уровня.

Не пора ли ему сделать шаг вперёд и задуматься о переходе в другой клуб? Думаю, ему достаточно комфортно в команде и, как у нас говорят, лучшее — враг хорошего. «Монако» сейчас — один из лучших клубов Лиги 1 (наряду с ПСЖ). Наверное, если ему и стоит задуматься о переходе, то только в случае приглашения от настоящего топ-клуба, никак не ниже. От кого именно стоит рассмотреть предложения? «Реал Мадрид», «Бавария», «Интер» или «Ювентус», — сказал Газзаев RT.

Ранее Головин прокомментировал победу над «Ниццей» в рамках 21-го тура чемпионата Франции.