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Саночница Демченко заявила, что готова выступать без флага и гимна России

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Российская саночница Виктория Демченко высказалась о выступлении на международных соревнованиях.
Саночница Демченко заявила, что готова выступать без флага и гимна России
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Без флага и гимна я готова ехать соревноваться, но без подписания каких-либо деклараций. Это мой жизненный путь, я выбираю такой вариант», — цитирует спортсменку ТАСС.

Международная федерация санного спорта (FIL) отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Российские саночники проведут учебно-тренировочный сбор с 4 по 16 марта на олимпийской трассе Игр-2022 в Китае.

Ранее Демченко и Михайленко выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек.

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