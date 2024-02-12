Саночница Демченко заявила, что готова выступать без флага и гимна России

Российская саночница Виктория Демченко высказалась о выступлении на международных соревнованиях.

«Без флага и гимна я готова ехать соревноваться, но без подписания каких-либо деклараций. Это мой жизненный путь, я выбираю такой вариант», — цитирует спортсменку ТАСС.

Международная федерация санного спорта (FIL) отстранила сборную России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Российские саночники проведут учебно-тренировочный сбор с 4 по 16 марта на олимпийской трассе Игр-2022 в Китае.

Ранее Демченко и Михайленко выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек.