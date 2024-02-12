Загитова заявила, что умеет играть в хоккей

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей любви к хоккею и первой тренировке.

«У меня хоккей в самом сердце с детства, потому что у меня папа — тренер, в прошлом профессиональный хоккеист. Хоккей я постоянно смотрю и умею в него играть», — заявила Загитова в прямом эфире клубного ТВ ХК СКА.

Ильназ Загитов, отец фигуристки, играл за «Авангард», «Нефтехимик», «Нефтяник», «Ижсталь», казахстанскую «Сарыарку».

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова рассказала о запуске собственного YouTube-шоу.