Олич: Модричу уже поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат
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«Поздно уже. Таких игроков в России не будет. Они все сейчас играют в Саудовской Аравии, Катаре. Там полегче доигрывать. А в России серьёзный чемпионат, легко не будет», — заявил Олич Metaratings.ru.
Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.
В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча».
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что ему сложно оставлять полузащитника команды Модрича на скамейке запасных.