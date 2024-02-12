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Олич: Модричу уже поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат

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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич, ныне работающий в сборной Хорватии, объяснил, почему не стоит ждать хорватского полузащитника Луку Модрича в чемпионате России.
Олич: Модричу уже поздно в РПЛ, в России серьёзный чемпионат
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Поздно уже. Таких игроков в России не будет. Они все сейчас играют в Саудовской Аравии, Катаре. Там полегче доигрывать. А в России серьёзный чемпионат, легко не будет», — заявил Олич Metaratings.ru.

Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

В 2018 году полузащитник стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что ему сложно оставлять полузащитника команды Модрича на скамейке запасных.

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