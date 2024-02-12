ФХР не приветствует поведение игроков юниорской сборной России на Кубке Будущего

Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала поведение хоккеистов юниорской национальной команды на турнире «Кубок Будущего» в Минске.

«ФХР выражает озабоченность эпизодом, случившимся после матча молодёжной команды Белоруссии и юниорской сборной России на Кубке Будущего в Минске. Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы», — говорится в заявлении.

10 февраля стало известно, что хоккеисты сборной России U-18 отказались от призов на Кубке Будущего из-за спорных решений судей.

Игроки оказались недовольны некоторыми решениями судей. В матче со сборной Белоруссии (до 20 лет) три из пяти шайб юниоры пропустили в неравных составах, а при решающем голе команды Белоруссии судьи не удовлетворили просьбу о видеопросмотре эпизода из-за возможной помехи голкиперу.

Игра завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу белорусов.

Ранее Кожевников призвал тренеров сборной России извиниться за поведение хоккеистов на Кубке Будущего.