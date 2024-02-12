Сорин: Степанова не восстановилась после спринта и скиатлона

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о выступлении лыжницы Вероники Степановой в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Фавориты гонки подтвердили свой статус. Вероника не смогла выиграть на своей коронной дистанции. Видно, что не восстановилась после спринта и скиатлона. Наверное, больше энергетически. Поэтому и не была сегодня такой заряженной, как в предыдущие дни», — заявил Сорин «Чемпионату».

Анастасия Кулешова одержала победу в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Результат спортсменки — 26:11,9. Ранее она завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Второй финишировала Вероника Степанова с отставанием 8,1. Третья — Мария Истомина (+ 13,4).

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

В соревнования включено 16 олимпийских видов спорта.

Ранее саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров одержали победу в соревнованиях двоек на Спартакиаде сильнейших.