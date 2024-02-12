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Терещенко: Овечкин прикладывает все силы, чтобы обойти Гретцки и побить его рекорд

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который забил в пяти матчах подряд.
Терещенко: Овечкин прикладывает все силы, чтобы обойти Гретцки и побить его рекорд
  • AP
  • © Nick Wass

«Возможно, пауза на Матче звёзд пошла Александру на пользу, но, как мне кажется, сам «Вашингтон» начал играть в более быстрый хоккей. Не стоит сомневаться, что Овечкин прикладывает все силы к тому, чтобы обойти Уэйна Гретцки и побить его рекорд. Он очень неплохо действует в последнее время, как и вся команда в целом», — сказал Терещенко RT.

Ранее Терещенко заявил, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок. Накануне состоялся первый матч на «СКА Арене», которую посетил 21 481 зритель.

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