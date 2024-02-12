Терещенко: Овечкин прикладывает все силы, чтобы обойти Гретцки и побить его рекорд

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который забил в пяти матчах подряд.

«Возможно, пауза на Матче звёзд пошла Александру на пользу, но, как мне кажется, сам «Вашингтон» начал играть в более быстрый хоккей. Не стоит сомневаться, что Овечкин прикладывает все силы к тому, чтобы обойти Уэйна Гретцки и побить его рекорд. Он очень неплохо действует в последнее время, как и вся команда в целом», — сказал Терещенко RT.

Ранее Терещенко заявил, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок. Накануне состоялся первый матч на «СКА Арене», которую посетил 21 481 зритель.