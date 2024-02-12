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Терещенко: таких арен, как у СКА, должно быть больше в России

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок. Накануне состоялся первый матч на «СКА Арене», которую посетил 21 481 зритель.
Терещенко: таких арен, как у СКА, должно быть больше в России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Считаю, что таких арен, как у СКА, должно быть больше в нашей стране, как и крытых футбольных стадионов. Нужно повышать функциональность и качество внутренней инфраструктуры для хорошей работы хоккеистов. Тут не должно быть упущенных мелочей. Сейчас подобными аренами могут также похвастаться «Авангард» и московское «Динамо», — заявил Терещенко RT.

Ранее первый матч на «СКА Арене» в Санкт Петербурге установил мировой рекорд посещаемости для хоккейных стадионов.

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