Терещенко: таких арен, как у СКА, должно быть больше в России

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что в России должно появляться больше современных хоккейных и футбольных площадок. Накануне состоялся первый матч на «СКА Арене», которую посетил 21 481 зритель.

«Считаю, что таких арен, как у СКА, должно быть больше в нашей стране, как и крытых футбольных стадионов. Нужно повышать функциональность и качество внутренней инфраструктуры для хорошей работы хоккеистов. Тут не должно быть упущенных мелочей. Сейчас подобными аренами могут также похвастаться «Авангард» и московское «Динамо», — заявил Терещенко RT.

Ранее первый матч на «СКА Арене» в Санкт Петербурге установил мировой рекорд посещаемости для хоккейных стадионов.