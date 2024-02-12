Терещенко: таких арен, как у СКА, должно быть больше в России
- РИА Новости
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«Считаю, что таких арен, как у СКА, должно быть больше в нашей стране, как и крытых футбольных стадионов. Нужно повышать функциональность и качество внутренней инфраструктуры для хорошей работы хоккеистов. Тут не должно быть упущенных мелочей. Сейчас подобными аренами могут также похвастаться «Авангард» и московское «Динамо», — заявил Терещенко RT.
Ранее первый матч на «СКА Арене» в Санкт Петербурге установил мировой рекорд посещаемости для хоккейных стадионов.