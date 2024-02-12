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В «Байере» сообщили, что Хаби Алонсо останется в клубе

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Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал будущее главного тренера команды Хаби Алонсо.
В «Байере» сообщили, что Хаби Алонсо останется в клубе
  • Gettyimages.ru
  • © Rene Nijhuis/MB Media

«Да, я уверен, что он останется. Одна из причин — контракт. Другая — он и его семья чувствуют себя комфортно в Леверкузене. Он знает, что у него есть в этом клубе», — цитирует Рольфеса This is Anfield.

Под руководством Хаби Алонсо «Байер» в нынешнем сезоне после 21 сыгранного матча лидирует в Бундеслиге, набрав 55 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал» и «Ливерпуль» следят за Хаби Алонсо.

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