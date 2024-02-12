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Месси заявил, что сборная Аргентины была уверена в себе в финале ЧМ-2022

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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что почувствовал, когда форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе сравнял счёт в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Месси заявил, что сборная Аргентины была уверена в себе в финале ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Hiroki Watanabe

«Когда Мбаппе сравнял счёт, говорил ли я себе, что моя мечта снова ускользнёт? Нет, со мной такого никогда не было. Мы были по-настоящему уверены в себе», — цитирует Месси Barca Worldwide в соцсетях.

Финальная встреча завершилась со счётом 3:3. В серии пенальти сильнее оказались футболисты сборной Аргентины. Месси по итогам турнира стал лучшим игроком мундиаля, а Мбаппе — лучшим бомбардиром.

Ранее сообщалось, что матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили из-за скандала с Месси.

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