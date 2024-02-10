Матч сборных Аргентины и Нигерии в Китае отменили из-за скандала с Месси

Спортивное бюро китайского города Ханчжоу объявило об отмене футбольного товарищеского матча сборной Аргентины против команды Нигерии.

Компетентные органы пришли к выводу, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет, из-за чего мероприятие отменили, говорится в заявлении бюро в WeChat.

8 февраля «Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия. Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче. Также стало известно, что организатор встречи вернёт болельщикам половину стоимости билетов в связи с отсутствием аргентинца на поле.

Ранее Месси опубликовал пост на китайском языке, в котором объяснил неучастие в товарищеском матче со сборной Гонконга.