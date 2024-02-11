Российская команда Team Spirit выиграла турнир серии Masters по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit выиграла турнир Intel Extreme Masters по компьютерной игре Counter-Strike 2 в Катовице (Польша).

Коллектив в финальной встрече победил европейскую команду FaZe Clan со счётом 3:0.

Россияне получили $400 тыс. из общего призового фонда в $1 млн.

В состав Team Spirit входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьёв, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.

17-летний Крышковец стал самым молодым игроком, выигравшим турнир под эгидой ESL в Катовице.

Ранее российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, рассказал, как можно привлечь внимание молодёжи к Играм Будущего.