Российская команда Team Spirit выиграла турнир серии Masters по Counter-Strike 2
Коллектив в финальной встрече победил европейскую команду FaZe Clan со счётом 3:0.
Россияне получили $400 тыс. из общего призового фонда в $1 млн.
В состав Team Spirit входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьёв, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя.
17-летний Крышковец стал самым молодым игроком, выигравшим турнир под эгидой ESL в Катовице.
Ранее российский стример Александр Ермолаев, известный под псевдонимом Frame Tamer, рассказал, как можно привлечь внимание молодёжи к Играм Будущего.