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Олич: не забуду победу ЦСКА в Кубке УЕФА, важнейший трофей в моей карьере

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Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич заявил, что победа в Кубке УЕФА в сезоне‑2004/2005 стала самым ярким моментом в его футбольной карьере.
Олич: не забуду победу ЦСКА в Кубке УЕФА, важнейший трофей в моей карьере
  • Gettyimages.ru

«Через год будет 20 лет победы в кубке УЕФА? Как быстро время летит! Я никогда не забуду этот момент. После этого я ещё играл в Германии, в Лиге чемпионов, но никогда больше не выигрывал трофей подобный этому. Для меня это главная победа на клубном уровне», — передаёт слова Олича корреспондент RT.

За свою профессиональную карьеру хорват играл в ЦСКА с 2003 по 2006 год. За четыре года в клубе в общей сложности провёл 112 матчей, в которых забил 41 мяч, трижды выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Кубка России и Суперкубка, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

Ранее Олич высказался о смене состава столичного клуба и рассказал, как часто смотрит матчи команды.

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