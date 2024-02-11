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Олич рассказал, что знает только нескольких людей из нынешнего состава ЦСКА

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Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о смене состава столичного клуба и рассказал, как часто смотрит матчи команды.
Олич рассказал, что знает только нескольких людей из нынешнего состава ЦСКА
  • Gettyimages.ru

«Раньше я больше смотрел матчи ЦСКА, когда Никола Влашич играл здесь — знал больше игроков. За два с половиной года армейцы поменяли почти весь состав, и осталось всего несколько игроков того поколения, которых я знаю. В прошлом году я посмотрел, наверное, всего одну-две игры», — передаёт слова Олича корреспондент RT. 

За свою профессиональную карьеру хорват играл в ЦСКА с 2003 по 2006 год. За четыре года в клубе в общей сложности провёл 112 матчей, в которых забил 41 мяч, трижды выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Кубка России и Суперкубка, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

В марте 2021 года Олич стал тренером армейцев, завершил сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на шестом месте в таблице и расторг соглашение с клубом. Работа специалиста не сложилась из-за проблем с руководством клуба. 

Ранее Олич высказал мнение, кто сможет одержать победу в РПЛ в текущем сезоне.

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