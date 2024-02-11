Малинин признан самым ценным фигуристом ISU Skating Awards

Представитель США Илья Малинин назван самым ценным фигуристом на церемонии Международного союза конькобежцев (ISU Skating Awards) 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

На награду также претендовали американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок — Эван Бэйтс, бельгийка Луна Хендрикс, японская спортивная пара Рику Миура — Рюити Кихара, японцы Каори Сакамото и Сема Уно и француз Адам Сяо Хим Фа.

9 декабря в финале Гран-при в Пекине Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.

Ранее Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате США 2024 года.