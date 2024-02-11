Малинин признан самым ценным фигуристом ISU Skating Awards
- AFP
Об этом сообщается на официальном сайте ISU.
На награду также претендовали американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок — Эван Бэйтс, бельгийка Луна Хендрикс, японская спортивная пара Рику Миура — Рюити Кихара, японцы Каори Сакамото и Сема Уно и француз Адам Сяо Хим Фа.
9 декабря в финале Гран-при в Пекине Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.
Ранее Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате США 2024 года.