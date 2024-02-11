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Малинин признан самым ценным фигуристом ISU Skating Awards

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Представитель США Илья Малинин назван самым ценным фигуристом на церемонии Международного союза конькобежцев (ISU Skating Awards) 2024 года.
Малинин признан самым ценным фигуристом ISU Skating Awards
  • AFP

Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

На награду также претендовали американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок — Эван Бэйтс, бельгийка Луна Хендрикс, японская спортивная пара Рику Миура — Рюити Кихара, японцы Каори Сакамото и Сема Уно и француз Адам Сяо Хим Фа.

9 декабря в финале Гран-при в Пекине Малинин первым в истории сделал все шесть видов четверных прыжков.

Ранее Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате США 2024 года.

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