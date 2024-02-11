Андрей Каряка назвал Константина Ерёменко русским Пеле

Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Каряка высказался о Кубке легенд.

«Турнир посвящён памяти Константина Ерёменко, а мы с ним из одного города. Он, как и я, родился в Днепропетровске. Увы, лично познакомиться не довелось, но о его фигуре даже нечего добавить: это Русский Пеле, который наколотил уйму красивых голов в футзале. Он был лучшим в мире, несмотря на внушительные для мини-футбола габариты.

Очень понравился турнир: хорошая организация и большое количество болельщиков. Да, «Динамо» чуть не хватило опыта участия в таких турнирах, да и состав команд соперников очень впечатляющий.

Моё удачное выступление вчера? Накануне игры из самолёта вышел в десять вечера, ноги чуть затекли. Вот и подумал, что надо пробежаться немного (смеётся). Сегодня уже намного тяжелее функционально», — заявил Каряка RT.

Ранее «Динамо» победило ЦСКА и стало бронзовым призёром Кубка легенд.