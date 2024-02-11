RT в Telegram
Подпишись

Андрей Каряка назвал Константина Ерёменко русским Пеле

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Каряка высказался о Кубке легенд.
Андрей Каряка назвал Константина Ерёменко русским Пеле
  • Gettyimages.ru

«Турнир посвящён памяти Константина Ерёменко, а мы с ним из одного города. Он, как и я, родился в Днепропетровске. Увы, лично познакомиться не довелось, но о его фигуре даже нечего добавить: это Русский Пеле, который наколотил уйму красивых голов в футзале. Он был лучшим в мире, несмотря на внушительные для мини-футбола габариты.

Очень понравился турнир: хорошая организация и большое количество болельщиков. Да, «Динамо» чуть не хватило опыта участия в таких турнирах, да и состав команд соперников очень впечатляющий.

Моё удачное выступление вчера? Накануне игры из самолёта вышел в десять вечера, ноги чуть затекли. Вот и подумал, что надо пробежаться немного (смеётся). Сегодня уже намного тяжелее функционально», — заявил Каряка RT.

Ранее «Динамо» победило ЦСКА и стало бронзовым призёром Кубка легенд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить