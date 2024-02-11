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Спортсменка пропала в Дагестане после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу

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В Управлении МВД по Дагестану сообщили, что спортсменка из Северной Осетии Анна Цомартова пропала в Дагестане после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу.
Спортсменка пропала в Дагестане после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу
  • РИА Новости

Как рассказали RT в Управлении МВД по Дагестану, девушку ищут в районе Каспийского моря, где её вчера видели в последний раз.

«Также другие очевидцы видели её садящейся в автомобиль, но эта версия не подтвердилась», — сообщил представитель ведомства в разговоре с RT.

Цомартова на соревнованиях в Каспийске проиграла в одном из поединков, после чего очень переживала. Впоследствии она ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку. 

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