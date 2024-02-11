Спортсменка пропала в Дагестане после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу

В Управлении МВД по Дагестану сообщили, что спортсменка из Северной Осетии Анна Цомартова пропала в Дагестане после неудачного выступления на турнире по тайскому боксу.

Как рассказали RT в Управлении МВД по Дагестану, девушку ищут в районе Каспийского моря, где её вчера видели в последний раз.

«Также другие очевидцы видели её садящейся в автомобиль, но эта версия не подтвердилась», — сообщил представитель ведомства в разговоре с RT.

Цомартова на соревнованиях в Каспийске проиграла в одном из поединков, после чего очень переживала. Впоследствии она ушла из дома, оставив телефон, личные вещи и банковскую карточку.

Ранее Немков заявил, что Bellator просто так не отпустит его в UFC.