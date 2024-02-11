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Тихомиров: сноубордист Уайлд не поставил точку в своей карьере

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Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров высказался о карьере двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда.

«В ежедневной работе на снегу у него уже опыт такой, что он знает, что делать. Он просто будет выбирать отдельные мероприятия в своем графике, на которые приедет и покажет класс. Окончательную точку в своей карьере он не поставил. Мы его, думаю, увидим, мы его ждём», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине 37-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. За Россию Уайлд выступает с 2012 года. На Олимпиаде в Сочи он выиграл две золотые медали.

Ранее Уайлд стал послом зимней Спартакиады.

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