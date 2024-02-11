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В Госдуме считают, что ФХР должна отреагировать на поведение сборной России на Кубке Будущего

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении хоккеистов юниорской сборной России отказаться от наград по итогам финальной игры с белорусской командой на международном турнире «Кубок Будущего».
В Госдуме считают, что ФХР должна отреагировать на поведение сборной России на Кубке Будущего
  • РИА Новости

«Как мне кажется, Федерация хоккея России должна дать свою окончательную оценку случившемуся. Это довольно курьёзный и нечастый случай, особенно когда обе команды сейчас находятся в сложной ситуации», — сказал Свищёв RT.

По мнению депутата, не стоит торопиться критиковать нашу сборную за решение отказаться от получения наград на турнире.

«Очень важно сейчас просто не навредить, любую информацию можно преподнести по-разному. Тренерский штаб нашей национальной команды и руководство ФХР должны внимательно изучить эту ситуацию и принять правильное и справедливое решение», — добавил он.

Ранее в Белоруссии назвали недопустимым решение юношеской сборной России отказаться от наград.

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