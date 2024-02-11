Кейн — о поражении от «Байера»: это больно, мы хотели другого результата

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о поражении от «Байера» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

«Сейчас мы отстаём на пять очков, но впереди ещё много матчей. Это больно, мы хотели другого результата, но нам необходимо сосредоточиться, во-первых, на Лиге чемпионов, во-вторых, на следующей игре чемпионата», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

Игра завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей голы забили Йосип Станишич и Алехандро Гримальдо.

«Байер» набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Баварии» 50 очков и вторая позиция.

Ранее «Байер» стал единственной командой в Европе, которая ни разу не проиграла.