Михайлов считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в следующем сезоне НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я очень хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, и надеюсь, что это произойдёт. В этом сезоне вряд ли, но в следующем может. Желаю ему успехов и самого наилучшего», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

На счету россиянина 834 гола за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота.