Михайлов считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в следующем сезоне НХЛ
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«Я очень хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, и надеюсь, что это произойдёт. В этом сезоне вряд ли, но в следующем может. Желаю ему успехов и самого наилучшего», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».
На счету россиянина 834 гола за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.
Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота.