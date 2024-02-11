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Михайлов считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в следующем сезоне НХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказал мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.
Михайлов считает, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в следующем сезоне НХЛ
  • Gettyimages.ru

«Я очень хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, и надеюсь, что это произойдёт. В этом сезоне вряд ли, но в следующем может. Желаю ему успехов и самого наилучшего», — цитирует Михайлова «Спорт-Экспресс».

На счету россиянина 834 гола за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) в списке лучших снайперов всех времён лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота.

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