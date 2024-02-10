Теннисиста Монфиса дисквалифицировали с турнира UTS из-за травмы супервайзера

Французский теннисист Гаэль Монфис был дисквалифицирован с выставочного турнира UTS в Осло.

«В раздевалке между Монфисом и супервайзером турнира произошла шутливая перепалка, в результате которой супервайзер получил небольшую травму», — говорится в сообщении.

Организаторы уверены, что теннисист не хотел причинить вреда супервайзеру, но по правилам он должен быть отстранён.

Отмечается, что сам Гаэль согласился с решением организаторов.

Ранее 13-летнего теннисиста сняли с юниорского турнира за то, что он показал средний палец судье.