Теннисиста Монфиса дисквалифицировали с турнира UTS из-за травмы супервайзера
«В раздевалке между Монфисом и супервайзером турнира произошла шутливая перепалка, в результате которой супервайзер получил небольшую травму», — говорится в сообщении.
Организаторы уверены, что теннисист не хотел причинить вреда супервайзеру, но по правилам он должен быть отстранён.
Отмечается, что сам Гаэль согласился с решением организаторов.
Ранее 13-летнего теннисиста сняли с юниорского турнира за то, что он показал средний палец судье.