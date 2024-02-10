Ишмуратова назвала турниры без российских биатлонистов соревнованиями астматиков

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что международные турниры по биатлону без россиян стали похожи на нездоровые соревнования.

«А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками», — цитирует Ишмуратову ТАСС.

Пятикратная чемпионка мира призналась, что иногда российские биатлонисты проваливались на соревнованиях.

«Но бывали и хорошие результаты. Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина», — добавила Ишмуратова.

В сентябре 2023-го Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее экс-биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что лыжный и биатлонный спорт падает вниз без участия россиян в международных соревнованиях.