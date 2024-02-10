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Ишмуратова назвала турниры без российских биатлонистов соревнованиями астматиков

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что международные турниры по биатлону без россиян стали похожи на нездоровые соревнования.
Ишмуратова назвала турниры без российских биатлонистов соревнованиями астматиков
  • Gettyimages.ru

«А сейчас, когда наши не бегут, не очень интересно смотреть на этих астматиков. Это же видно, они постоянно с этими баллончиками», — цитирует Ишмуратову ТАСС.

Пятикратная чемпионка мира призналась, что иногда российские биатлонисты проваливались на соревнованиях.

«Но бывали и хорошие результаты. Очень важно болельщику наблюдать за перипетиями соревнований, когда наши ребята или девчонки составляют конкуренцию, это вызывает эмоции, добавляет адреналина», — добавила Ишмуратова.

В сентябре 2023-го Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее экс-биатлонистка Ольга Зайцева заявила, что лыжный и биатлонный спорт падает вниз без участия россиян в международных соревнованиях.

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