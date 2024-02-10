Вяльбе призналась, что гонка на «Лыжне России» прошла очень тяжело
- РИА Новости
«Я не каталась с 1998 года. Во время гонки очень тяжело было. Слава богу, что были люди, которые подсказывали, сколько до финиша осталось», — цитирует 55-летнюю Вяльбе РИА Новости.
По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), на старт вышло много любителей и профессиональных спортсменов.
«Здесь хорошая атмосфера», — добавила главный тренер национальной команды.
Помимо золота Олимпиады, в коллекции Вяльбе 14 наград высшего достоинства чемпионатов мира.
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года.
Ранее Вяльбе заявила, что чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года может пройти в Тюмени.