Вяльбе призналась, что гонка на «Лыжне России» прошла очень тяжело

Трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» не стало для неё лёгкой прогулкой.

«Я не каталась с 1998 года. Во время гонки очень тяжело было. Слава богу, что были люди, которые подсказывали, сколько до финиша осталось», — цитирует 55-летнюю Вяльбе РИА Новости.

По словам президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), на старт вышло много любителей и профессиональных спортсменов.

«Здесь хорошая атмосфера», — добавила главный тренер национальной команды.

Помимо золота Олимпиады, в коллекции Вяльбе 14 наград высшего достоинства чемпионатов мира.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года.

Ранее Вяльбе заявила, что чемпионат России по лыжным гонкам 2025 года может пройти в Тюмени.



