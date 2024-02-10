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Якушев: спартакиада станет мощным стимулом для развития спорта

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что зимняя спартакиада замотивирует людей на активный образ жизни.

«Спартакиада станет мощным стимулом для дальнейшего развития физкультуры и спорта в регионах всей России и в Уральском федеральном округе в частности. Замотивирует на здоровый, активный образ жизни множество людей, в том числе детей», — цитирует Якушева ТАСС.

Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ. Регионы УрФО представляют 317 спортсменов. Всего в соревнованиях примут участие более 2,5 тыс. атлетов.

Ранее сообщалось, что в Минспорте обсуждают идею Спартакиады Союзного государства.

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