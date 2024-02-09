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Пивоварова: Андреева упустила большой шанс на Australian Open — 2024

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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова считает, что Мирра Андреева была способна пройти дальше по турнирной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года.

«Мирра однозначно должна была выигрывать этот матч. Но, видимо, она сама подустала, потому что и у неё игра была нестабильной. Тем не менее я считаю, что она упустила очень большой шанс. Наверное, морально Мирра ещё не готова была преодолевать этот этап», — цитирует Пивоварову Газета.Ru.

16-летняя теннисистка из России в матче четвёртого круга турнира уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Андреева занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Мария Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Андреевой.



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