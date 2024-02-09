Пивоварова: Андреева упустила большой шанс на Australian Open — 2024
«Мирра однозначно должна была выигрывать этот матч. Но, видимо, она сама подустала, потому что и у неё игра была нестабильной. Тем не менее я считаю, что она упустила очень большой шанс. Наверное, морально Мирра ещё не готова была преодолевать этот этап», — цитирует Пивоварову Газета.Ru.
16-летняя теннисистка из России в матче четвёртого круга турнира уступила чешке Барборе Крейчиковой со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Андреева занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Мария Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом Андреевой.