Дебютный гол Угальде помог «Спартаку» разгромить «Шабаб Аль-Ахли»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Игра в Абу-Даби завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Мячи забили Михаил Игнатов (3-я и 28-я минуты), Кристофер Мартинс (54-я), Антон Зиньковский (84-я) и Манфред Угальде (87-я). Коста-риканский форвард отметился дебютным голом за красно-белых.
«Спартак» (три очка) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Ростов» (шесть). «Шабаб Аль-Ахли» (три) располагается на третьей строчке. «Кайрат» (ноль) — на четвёртой.
Ранее сообщалось, что Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ.