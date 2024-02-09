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Дебютный гол Угальде помог «Спартаку» разгромить «Шабаб Аль-Ахли»

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Московский «Спартак» нанёс поражение эмиратскому «Шабаб Аль-Ахли» в матче Зимнего кубка РПЛ в ОАЭ.
Дебютный гол Угальде помог «Спартаку» разгромить «Шабаб Аль-Ахли»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Игра в Абу-Даби завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Михаил Игнатов (3-я и 28-я минуты), Кристофер Мартинс (54-я), Антон Зиньковский (84-я) и Манфред Угальде (87-я). Коста-риканский форвард отметился дебютным голом за красно-белых.

«Спартак» (три очка) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Ростов» (шесть). «Шабаб Аль-Ахли» (три) располагается на третьей строчке. «Кайрат» (ноль) — на четвёртой.

Ранее сообщалось, что Абаскаль дважды отдельно от команды приехал на матчи «Спартака» в ОАЭ.





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