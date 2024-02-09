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«Зенит» досрочно стал победителем Кубка равноправия

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Санкт-петербургский «Зенит» после ничейного результата в основном времени матча между «Сантосом» и «Аль‑Духаилем» досрочно стал победителем Кубка равноправия.
«Зенит» досрочно стал победителем Кубка равноправия
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Основное время завершилось со счётом 2:2.

В составе «Сантоса» отличились Дерик (32‑я минута) и Ивоней (16-я, с пенальти). На 8‑й минуте полузащитник бразильцев Эд Карлос записал автогол на свой счёт. У катарцев отличился Ибраима Диалло (48).

В серии пенальти точнее были футболисты «Сантоса» — 4:3.

«Зенит» с шестью очками возглавляет таблицу турнира и обходит по дополнительным показателям «Шанхай Шэньхуа» (шесть). У «Сантоса» два очка, у «Аль‑Духаиля» одно. 

13 февраля «Сантос» сыграет с сине-бело-голубыми, а «Аль‑Духаиль» завершил выступление на турнире.

Ранее президент петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Ду Кейрос перейдёт в «Гремио».

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