Завершился первый тур по кёрлингу среди смешанных пар на Спартакиаде

Стали известны результаты первого тура турнира по кёрлингу среди смешанных пар на Спартакиаде сильнейших.

Спортсмены из Санкт-Петербурга обыграли представителей Краснодарского края со счётом 7:1. Москва одолела Республику Татарстан после шестого энда, атлеты Самарской области проиграли паре из Иркутской области (3:9).

Ярославская область одержала победу над Краснодарским краем со счётом 6:3, а Московская область обыграла Новосибирскую (6:5).

Круговые турниры у женщин и мужчин начнутся 10 февраля в 05:00 и 08:30 мск соответственно.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин посетил ледовый дворец «Уральская молния» в рамках Спартакиады сильнейших в Челябинске и принял участие в награждении спортсменов.