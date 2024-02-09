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Завершился первый тур по кёрлингу среди смешанных пар на Спартакиаде

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Стали известны результаты первого тура турнира по кёрлингу среди смешанных пар на Спартакиаде сильнейших.
Завершился первый тур по кёрлингу среди смешанных пар на Спартакиаде
  • Gettyimages.ru
  • © Layne Kennedy

Спортсмены из Санкт-Петербурга обыграли представителей Краснодарского края со счётом 7:1. Москва одолела Республику Татарстан после шестого энда, атлеты Самарской области проиграли паре из Иркутской области (3:9). 

Ярославская область одержала победу над Краснодарским краем со счётом 6:3, а Московская область обыграла Новосибирскую (6:5).

Круговые турниры у женщин и мужчин начнутся 10 февраля в 05:00 и 08:30 мск соответственно.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин посетил ледовый дворец «Уральская молния» в рамках Спартакиады сильнейших в Челябинске и принял участие в награждении спортсменов.

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