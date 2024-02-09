Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил ледовый дворец «Уральская молния» в рамках Спартакиады сильнейших в Челябинске и принял участие в награждении спортсменов.

«В Челябинской области спортивные сооружения соответствуют самым высоким международным стандартам, есть опыт проведения крупных соревнований, есть внимание правительства области к этому проекту», — заявил Матыцин «Матч ТВ».

На льду «Уральской молнии» были разыграны первые два комплекта наград Спартакиады в шорт‑треке. На дистанции 1500 м у женщин выиграла Екатерина Алдошкина, второй стала Анна Матвеева, третье место заняла Елена Серёгина. У мужчин первый Владимир Балбеков, второй — Семён Елистратов. Тройку призёров замкнул Максим Шевелёв.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе сообщила, что примет участие в «Лыжне России».