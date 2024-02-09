Рыбин надеется, что голы Кузьменко за «Калгари» помогут ему вписаться в команду
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«Не нужно сейчас торопиться с выводами по Кузьменко. Это как эмоции от покупки новой машины, когда ты просто в восторге, но потом это потихонечку приедается. Андрей вновь забил — красавец! Надеюсь, что он уже вписался в команду, но давайте подождём матчей десять в его исполнении», — заявил Рыбин RT.
Экс-хоккеист считает, что «Калгари» детально изучил все сильные стороны Кузьменко перед его обменом.
«Там работают профессионалы, и они тысячу раз разобрали сильные и слабые стороны Андрея, его характер, бросок, возвращение в свою зону. Если «Калгари» его взял, значит, там считают, что он действительно принесёт пользу, и на него рассчитывают, а это уже большой плюс», — добавил он.
Ранее Рыбин прокомментировал голевую серию российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который впервые с марта прошлого года забил в трёх матчах подряд в НХЛ.