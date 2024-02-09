Калинская: в 18 лет хотела закончить с теннисом

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что могла завершить спортивную карьеру в 18 лет.

«Был такой момент в карьере в 18 лет: хотела закончить с теннисом. Это были первые взрослые ТБШ, квалификации. Когда не получалось пройти и понимала, какая огромная разница между юниорским и взрослым теннисом», — приводит слова Калинской «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что от неё многие ждали результата, так как она хорошо выступила на юниорских соревнованиях. По её словам, в тот момент теннис не приносил ей никакого удовольствия.

На Australian Open россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря этому достижению она вошла в топ-50 рейтинга WTA.

Ранее Калинская назвала три главных фактора, которые помогли удачно выступить на AO 2024.