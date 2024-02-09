RT в Telegram
Подпишись

Калинская: в 18 лет хотела закончить с теннисом

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что могла завершить спортивную карьеру в 18 лет.
Калинская: в 18 лет хотела закончить с теннисом
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Был такой момент в карьере в 18 лет: хотела закончить с теннисом. Это были первые взрослые ТБШ, квалификации. Когда не получалось пройти и понимала, какая огромная разница между юниорским и взрослым теннисом», — приводит слова Калинской «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что от неё многие ждали результата, так как она хорошо выступила на юниорских соревнованиях. По её словам, в тот момент теннис не приносил ей никакого удовольствия.

На Australian Open россиянка дошла до четвертьфинала, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Благодаря этому достижению она вошла в топ-50 рейтинга WTA.

Ранее Калинская назвала три главных фактора, которые помогли удачно выступить на AO 2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить