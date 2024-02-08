Умер глава Спортивной федерации карате Петербурга Конев

Ушёл из жизни глава Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев.

Спортивный чиновник умер в возрасте 57 лет, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту города.

По информации портала 78.ru, при вскрытии в голове у Конева нашли пулю, которая могла попасть рикошетом во время упражнений по стрельбе на специальном полигоне.

Конев возглавлял федерацию карате Петербурга с 2013 года.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр Олимпиады в прыжках в воду Галина Алексеева скончалась на 77-м году жизни.