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Умер глава Спортивной федерации карате Петербурга Конев

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Ушёл из жизни глава Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев.

Спортивный чиновник умер в возрасте 57 лет, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту города.

По информации портала 78.ru, при вскрытии в голове у Конева нашли пулю, которая могла попасть рикошетом во время упражнений по стрельбе на специальном полигоне.

Конев возглавлял федерацию карате Петербурга с 2013 года.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр Олимпиады в прыжках в воду Галина Алексеева скончалась на 77-м году жизни.

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