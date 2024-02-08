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ПСЖ намерен покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс»

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи выступил с заявлением касательно желания покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс».
ПСЖ намерен покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс»
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

«Сейчас слишком легко сказать, что стадион не продаётся. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить его. Теперь всё кончено, мы хотим переехать с «Парк де Пренс», — цитирует главу клуба журналист Адриен Грайнер в соцсетях.

ПСЖ неоднократно хотел выкупить стадион у правительства Франции, но не смог реализовать эту идею. До 1998 года «Парк де Пренс» являлся основным стадионом для матчей сборной Франции. Затем национальная команда переехала на «Стад де Франс».

После 20 матчей Лиги 1 парижский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Ранее в Испании сообщили, что Килиан Мбаппе продлит контракт с ПСЖ и не перейдёт в «Реал».

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