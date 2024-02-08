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Тебас: с каждым днём вероятность перехода Мбаппе в «Реал» увеличивается на 2%

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Президент испанской Примеры Хавьер Тебас отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в «Реал».
Тебас: с каждым днём вероятность перехода Мбаппе в «Реал» увеличивается на 2%
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«С каждым днём я увеличиваю процент перехода Мбаппе на 2%. Раньше я давал на это 50%. Теперь 55—60%», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне француз забил 30 мячей и отдал семь голевых передач в 29 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее в Испании сообщили, что Мбаппе продлит контракт с ПСЖ и не перейдёт в «Реал».

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