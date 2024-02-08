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Globo: переход игрока «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался из-за санкций

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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос не перейдёт в бразильский «Васко да Гама».
Globo: переход игрока «Зенита» Ду Кейроса в «Васко да Гама» сорвался из-за санкций
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По информации Globo Esporte, клубам удалось согласовать условия аренды игрока, рассчитанной до конца 2024 года. Но из-за того, что 70% «Васко да Гама» принадлежит американской компании «777», клубу было запрещено вести любые переговоры с «Газпромом».

В нынешнем сезоне Ду Кейрос отметился одним голом в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что Ду Кейрос может перейти в «Васко да Гама».

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