Журова считает, что электронный паспорт будет очень полезен для спортсменов

Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась об утверждённом правительством РФ стратегическом направлении в области цифровой трансформации физкультуры и спорта до 2030 года, которое предполагает введение электронных паспортов спортсменов.

«Насколько я помню, этот проект начинался ещё 20 лет назад и придумал его Вячеслав Александрович Фетисов. Тогда даже была отдельная строка в законе о спорте про электронный паспорт. Но потом этот проект приостановили, видимо, посчитав, что на тот момент его будет трудно реализовать в полной мере. Могу предположить, что смысл этой инициативы остался прежним. Во-первых, у нас уже существует программа «Мой спорт», которая работает в регионах. Это электронный дневник, который ведёт тренер, где родители и специалисты из других точек страны видят, как идёт подготовка того или иного спортсмена, и могут делиться этой информацией», — сказала Журова RT.

По мнению депутата, электронный паспорт должен помочь спортсменам при предъявлении всех необходимых справок для допуска к соревнованиям.

«Мы получаем такую картину, что условный тренер из Владивостока может увидеть, чем занимается его коллега из Москвы. Допускаю, что программа «Мой спорт» будет встроена и в электронный паспорт спортсмена. Также когда-то была мысль внедрить туда и различные справки атлетов для допуска к соревнованиям. Подделать их в таком виде будет сложнее. Тут же должна быть вся информация о пройденных тестах и об ОФП», — добавила она.

Журова также считает, что электронный паспорт спортсмена будет полезен и атлетам из удалённых точек нашей страны.

«Если условный конькобежец из Иркутска имеет потрясающие данные в лёгкой атлетике, это тоже будет отражено в этом паспорте. Тренер сборной сможет отслеживать его и в этом направлении, понимая, что у этого человека есть определённые перспективы. Не придётся никуда далеко ездить, все будут понимать, что стоит обратить внимание на этого парня или девушку», — сказала депутат.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов.