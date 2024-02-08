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Рыбакова и Махноносов выиграли первенство России по фигурному катанию среди юниоров

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Танцевальный дуэт Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выиграли первенство России по фигурному катанию среди юниоров.
Рыбакова и Махноносов выиграли первенство России по фигурному катанию среди юниоров
  • Gettyimages.ru
  • © KinoMasterskaya

По сумме двух программ они набрали 186,40 балла.

Вторыми стали Анна Коломенская и Артём Фролов (180,70). Замкнули тройку Анна Щербакова и Егор Гончаров (180,63).

Ранее Базылюк выиграла первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

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