Рыбакова и Махноносов выиграли первенство России по фигурному катанию среди юниоров

Танцевальный дуэт Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выиграли первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

По сумме двух программ они набрали 186,40 балла.

Вторыми стали Анна Коломенская и Артём Фролов (180,70). Замкнули тройку Анна Щербакова и Егор Гончаров (180,63).

Ранее Базылюк выиграла первенство России по фигурному катанию среди юниоров.