Рыбакова и Махноносов выиграли первенство России по фигурному катанию среди юниоров
Танцевальный дуэт Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов выиграли первенство России по фигурному катанию среди юниоров.
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По сумме двух программ они набрали 186,40 балла.
Вторыми стали Анна Коломенская и Артём Фролов (180,70). Замкнули тройку Анна Щербакова и Егор Гончаров (180,63).
Ранее Базылюк выиграла первенство России по фигурному катанию среди юниоров.
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