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Бакаев признался, что мучился в «Зените» из-за неудачных тренировок

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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды в «Аль-Вахде» из ОАЭ, объяснил, почему у него не получилось заиграть в петербургском клубе.
Бакаев признался, что мучился в «Зените» из-за неудачных тренировок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я максимально работал и делал всё, что в моих силах. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. Я мучился на тренировках», — сказал Бакаев в интервью на YouTube-канале российского журналиста Нобеля Арустамяна.

Полузащитник считает, что не смог адаптироваться в клубе из Санкт-Петербурга.

«Первый месяц хорошо было на эмоциях, а потом спад. Я прихожу на тренировку, просто ноги тяжёлые, не понимал, что происходит. Я думаю, именно вот этот период был ключевым для меня. Потом, может, уже не было такого доверия, которое мне реально нужно было», — заявил он.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил один гол и отдал одну голевую передачу в десяти матчах в чемпионате ОАЭ.

Ранее сообщалось, что Бакаев забил мяч за «Аль-Вахду» в товарищеском матче с «Замалеком».

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