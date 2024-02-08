Бакаев признался, что мучился в «Зените» из-за неудачных тренировок
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«Я максимально работал и делал всё, что в моих силах. Первые полгода у меня просто ничего не получалось. Я мучился на тренировках», — сказал Бакаев в интервью на YouTube-канале российского журналиста Нобеля Арустамяна.
Полузащитник считает, что не смог адаптироваться в клубе из Санкт-Петербурга.
«Первый месяц хорошо было на эмоциях, а потом спад. Я прихожу на тренировку, просто ноги тяжёлые, не понимал, что происходит. Я думаю, именно вот этот период был ключевым для меня. Потом, может, уже не было такого доверия, которое мне реально нужно было», — заявил он.
В нынешнем сезоне 27-летний россиянин забил один гол и отдал одну голевую передачу в десяти матчах в чемпионате ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Бакаев забил мяч за «Аль-Вахду» в товарищеском матче с «Замалеком».