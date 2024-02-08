Кечинов считает, что Джикии пора покинуть «Спартак»

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на готовность «Ростова» рассмотреть вариант с подписанием защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Трудно сказать, входит ли Георгий по-прежнему в число топ-5 или топ-3 защитников РПЛ, ведь для этого он должен играть, и весьма сложно давать сейчас какие-то оценки. Интересно ли ему будет перейти в «Ростов» после «Спартака»? А что ему ещё делать? У Джикии уже определённый возраст, и приходит то время, когда футболист начинает терять свои лучшие качества и нужно менять клуб, потому что ты уже не соответствуешь его амбициям и задачам. Все через это проходили, и так будет всегда», — заявил Кечинов RT.

По мнению экс-нападающего, неудивительно, что Джикия лишился своего места в стартовом составе московской команды.

«В первую очередь главный тренер команды себе не враг. Если бы Георгий показывал себя сильнее других на тренировках и в официальных играх, конечно, он бы играл. Но по видению Абаскаля, да и по нашему тоже, он уже далеко не самый лучший. Джикии нужно перезапустить свою футбольную карьеру, учитывая его опыт. Как мне кажется, вариант с «Ростовом» является наиболее оптимальным как для него самого, так и для команды», — добавил он.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко заявил, что Джикия стал бы усилением для «Ростова».