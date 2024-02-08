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Деменко: Джикия однозначно пригодился и стал бы усилением для «Ростова»

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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко отреагировал на слова спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина, заявившего, что клуб готов рассмотреть вариант с подписанием защитника красно-белых Георгия Джикии.
Деменко: Джикия однозначно пригодился и стал бы усилением для «Ростова»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, Георгию в любом случае нужна игровая практика, но, с другой стороны, готов ли он переехать в Ростов? Наверное, он не будет предпринимать никаких активных действий до конца текущего сезона, а сконцентрируется на тренировочном процессе. Скорее всего, ситуация станет проще, когда он станет свободным агентом, но «Ростову» бы он однозначно пригодился и стал бы усилением для команды», — сказал Деменко RT.

Также экс-футболист высказался об отношениях Георгия Джикии и тренера футбольного клуба «Ростов» и национальной сборной Валерия Карпина.

«Наверняка между Джикией и Карпиным есть какое-то общение, особенно сейчас, когда «Спартак» и «Ростов» играют на Зимнем кубке РПЛ. Валерий Георгиевич прекрасно понимает Георгия и знает его сильные стороны. Он понимает, что футболисту нужна игровая практика.

Но повторюсь, предметные разговоры будет проще вести, если Джикия станет свободным агентом. Ситуация с Абаскалем до сих пор неясна: останется он в команде или уйдёт? Всё-таки Георгий уже прикипел к «Спартаку» и до конца сезона не уйдёт. Если бы он хотел уйти уже сейчас, мы бы услышали об этом очень чётко в декабре или январе», — добавил он.

Ранее Александр Матыцын высказался о контракте с Джикией.

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