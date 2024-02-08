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Матыцын: конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию

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Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын высказался о контракте с капитаном команды Георгием Джикией.
Матыцын: конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану», — приводит слова Матыцына «Спорт-Экспресс».

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Тарханов высказался о ситуации касательно возможного ухода Джикии.

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