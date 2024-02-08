Матыцын: конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Конечно, «Спартак» сделает всё, чтобы сохранить Джикию. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану», — приводит слова Матыцына «Спорт-Экспресс».
Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.
Ранее Тарханов высказался о ситуации касательно возможного ухода Джикии.