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Александр Емельяненко заявил о намерении поступить в МГУ

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко сообщил, что планирует поступить в МГУ на спортивную специальность.
Александр Емельяненко заявил о намерении поступить в МГУ
  • РИА Новости

«Я учусь и дальше собираюсь учиться. Хочу поступить в МГУ. Спортивное направление. Я экономист, нефтяник. Всю жизнь я в спорте. С шести лет в спортзале. Почему МГУ? Потому что я в Москве живу. Самый статусный институт должен преподать одному из самых статусных спортсменов пару уроков», — сказал Емельяненко на канале «На спорте с Монто» в YouTube.

25 января стало известно, что Емельяненко подписал с Ural FC договор на три боя.

42-летний спортсмен в поединках одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что реванш Емельяненко и Дацика может состояться в конце февраля.

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