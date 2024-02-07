Матыцин: Олимпиада в Сочи дала импульс развитию спорта в России на десятилетия

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Мы горды тем, что этот проект состоялся, и ещё больше горды тем, что он долгосрочный, на многие десятилетия вперёд. Здесь заложены основы развития спорта в Краснодарском крае, Сочи и по всей стране, потому что был придан колоссальный импульс, причём всему международному спорту. Ведь эти Олимпийские игры были признаны лучшими, поэтому это новые стандарты для всех международных направлений», — передаёт слова Матыцина корреспондент RT.

7 февраля отмечается десять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи. Россия выиграла зачёт Олимпийских игр — 2014 в Сочи.

1 февраля стало известно, что в честь десятой годовщины ОИ-2014 Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта. Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее сообщалось, что в парке «Ривьера» прошла торжественная посадка десяти цитрусовых деревьев олимпийскими чемпионами.