В парке «Ривьера» прошла торжественная посадка десяти цитрусовых деревьев олимпийскими чемпионами

7 февраля в парке «Ривьера» при участии спортсменов состоялось мероприятие, посвящённое десятой годовщине старта XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Прошла торжественная посадка десяти цитрусовых деревьев. В мероприятии приняли участие призёры и олимпийские чемпионы Игр-2014, в число которых вошли Максим Валегжанин, Ольга Граф, Ольга Вилухина, Дмитрий Малышко, Дмитрий Соловьёв, Владимир Григорьев и другие.

Мероприятие также посетили олимпийские чемпионы из Белоруссии — Алла Цупер и Антон Кушнир.

После торжественной посадки деревьев чемпионы оставили свои пожелания в книге почётных гостей парка, а также прошла автограф-сессия со спортсменами.

Напомним, что цитрусовое дерево в городе Сочи признано деревом дружбы. Среди посаженных деревьев были такие, как кумкват, грейпфрут, мандарин, помело и лимон.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи.