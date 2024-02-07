В парке «Ривьера» прошла торжественная посадка десяти цитрусовых деревьев олимпийскими чемпионами
Прошла торжественная посадка десяти цитрусовых деревьев. В мероприятии приняли участие призёры и олимпийские чемпионы Игр-2014, в число которых вошли Максим Валегжанин, Ольга Граф, Ольга Вилухина, Дмитрий Малышко, Дмитрий Соловьёв, Владимир Григорьев и другие.
Мероприятие также посетили олимпийские чемпионы из Белоруссии — Алла Цупер и Антон Кушнир.
После торжественной посадки деревьев чемпионы оставили свои пожелания в книге почётных гостей парка, а также прошла автограф-сессия со спортсменами.
Напомним, что цитрусовое дерево в городе Сочи признано деревом дружбы. Среди посаженных деревьев были такие, как кумкват, грейпфрут, мандарин, помело и лимон.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин отметил богатейшее олимпийское наследие Игр в Сочи.