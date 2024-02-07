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Агент Гарсия: Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, рассказал, что его клиент остаётся в петербургском клубе.
Агент Гарсия: Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона
  • Gettyimages.ru

«Клаудиньо точно останется в «Зените» до конца сезона», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

По информации журналиста Бруно Андраде в соцсетях, «Коринтианс» хочет взять Клаудиньо в аренду. Также бразильцы хотят обменять хавбека Фаусто Веру на игрока сине-бело-голубых Ду Кейроса. 

В нынешнем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Ноа» в товарищеском матче.

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